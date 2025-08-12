Experten varnar: Gör inte detta på flyget – kan stå dig dyrt

Skulle du ställa till med en scen på flygresan kan du tvingas betala dyrt. Så sent som i januari i år stämdes en flygresenär på 170 000 kronor efter att ha uppfört sig "oacceptabelt".

Under onsdagen tvingades ett TUI-plan att nödlanda efter att våldsamheter utspelat sig ombord. Flygexperten Jan Ohlsson menar att liknande händelser blir allt vanligare – något som kan stå en dyrt.

"Fruktansvärt traumatiskt"

TUI-planet, som var påväg till Göteborg från Gran Canaria, fick nödlanda i spanska Santiago de Compostela efter att en passagerare börjat skrika och slå sina medresenärer.

– Det var fruktansvärt traumatiskt, säger en passagerare som Expressen pratat med.

Enligt Jan Ohlsson har det skett en dramatiskt ökning av stökigheter på flygplan de senaste 30 åren.

– Nu bråkas det på ett helt annat sätt än tidigare. Jag har aldrig under flera tusen flygningar varit med om slagsmål på ett flygplan, men nu börjar nog risken bli betydligt högre, säger han till tidningen.

Ohlsson menar det att det bara i Europa händer flera gånger i månaden att flygplan måste nödlanda på grund av stökiga passagerare. Det har även hänt att våldsamma resenärer behövt brottas ner och bindas fast ombord på planet.

Passagerare stäms på 170 000 kronor: "Fullkomligt oacceptabelt"

Enligt Ohlsson beror stöket på flera faktorer. Bland annat att man sitter trängre, att det är mer fullsatt samt mer förseningar.

Men att ställa till med en scen kan stå en dyrt. Så sent som i januari i år stämdes en flygresenär av Ryanair på 15 000 euro, vilket motsvarar omkring 170 000 svenska kronor, efter att ha uppfört sig "oacceptabelt" under en flygresa mellan Dublin och Lanzarote i fjol. Ryanair-planet tvingades nödlanda, vilket resulterade i att 160 passagerare tvingades övernatta i Porto, något Expressen även uppmärksammat.

Ohlson poängterar att han sett flera liknande fall, och att det blir allt vanligare att passagerare själva får betala notan efter nedstigning.