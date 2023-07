Polisen rapporterar om olaga hot, Göteborg

Mannen hade klättrat över ett staket och tagit sig in på St1-raffinaderiets område. Han bar på en kniv och gick till en verkstad på området där han jagade flera i personalen. Personalen kunde sätta sig i säkerhet genom att låsa in sig och ringa polisen. Därefter kunde man följa honom via kameror och se hur han gick omkring i lokalerna, nu även med en hammare, som han använde för att slå sönder något fönster. med När polisen kom fram gjorde mannen utfall mot poliserna med hammaren och polisen sprejade honom med oc-sprej(pepparsprej) men då detta inte hjälpte sköt man verkanseld. Mannen träffades i ena benet och polisen påbörjade sjukvård tills ambulansen var på plats. Han fördes till Sahlgrenska sjukhuset och var vaken och talbar. Mannen är för närvarande oidentifierad. Ingen personal på raffinaderiet kom till skada.

Polisen har inlett en förundersökning om grovt olaga hot och mannen kommer att höras så fort det är möjligt. Fler brottsrubriceringar kan tillkomma. När det gäller polisens användande av tjänstevapnet kommer det att utredas av särskilda utredningar enligt rutin.