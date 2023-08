Polisen rapporterar om uppdatering, Göteborg

Polisen fick in iakttagelser från vittnen strax efter skjutningen som gjorde att vi kunde hämta in en 16_årig kille till förhör som är känd av oss sedan tidigare. Under förhöret delgavs han misstanke om försök till mord och grovt vapenbrott. Efter kontakt med åklagare blev killen anhållen.

Brottsplatsundersökningen är avslutad och avspärrningarna är hävda. Under dagen kommer det finnas trygghetsskapande närvaro av uniformerad polis i området och dörrknackning pågår i området.