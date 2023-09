En person gripen efter explosionen i Linköping

21.20 Polisen har sedan händelsen i området Ekholmen under morgonen, lagt stora resurser på förundersökningen i sin helhet vilket även inkluderar sökandet efter gärningspersoner som kan knytas till händelsen.

Under kvällen greps en person som misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor vilket avser händelsen under morgonen.

Förhör kommer nu hållas med den gripne och därefter kommer åklagare ta ställning till om det finns skäl för att anhålla personen.

Med anledning av det känsliga utredningläget som nu råder kommer inga uppgifter om ålder och kön lämnas avseende personen. Inga vidare uppgifter om ärendet kommer heller lämnas under natten.



