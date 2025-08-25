En 25-årig Antarktisforskare som försvann för 66 år sedan har hittats.

Mannen, vars namn var Dennis "Tink" Bells, försvann när han föll ner i en glaciärspricka under ett karläggningsuppdrag vid Antarktis den 26 juli år 1959. Nu har Dennis kvarlevor hittats vid en glaciär vid King George Island utanför Antarktiska halvön, rapporterar ABC News.

Försvunnen man hittad – efter 66 år: "Chockade"

Utöver kvarlevorna har även omkring 200 föremål hittats, inklusive resterna av Dennis radioutrustning, en ficklampa, skidstavar och en svensk Morakniv, enligt British Antarctic Survey, BAS.

DNA-tester har kunnat bekräfta att de hittade kvarlevorna tillhör Dennis Bells.

"När min syster Valerie och jag fick beskedet att vår bror Dennis hade hittats efter 66 år blev vi chockade och förbluffade. BAS har varit ett enormt stöd och hjälpt oss att bearbeta den tragiska förlusten av vår fantastiska bror", säger Dennis bror David Bell i ett uttalande, enligt ABC.

Minnet av Dennis Bells lever kvar

I ett uttalande berättar professorn Dame Jane Francis, chef för BAS, om minnet av Dennis som levt kvar sedan hans försvinnande.