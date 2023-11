Polisen rapporterar om bedrägeri, Göteborg

En äldre man (f.42) får ett SMS från en person som uppger sig vara en hans son. I detta SMS begär "sonen" att pappan ska sända honom en summa på 14.200:- med anledning av att han ska ha varit med om en olycka och behöver pengar.

Pappan försöker skicka pengar via Swish men det lyckas inte, på et telefonnummer som angavs. Pappan får dock en påminnelse via Swish om att kontrollera överföringen. När han gör detta ringer han först upp sin son som är helt oförstående. Anmälan upprättas om försök till bedrägeri.