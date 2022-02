Lisebergs "Balder" drabbat av röta

På grund av ett omfattande konstruktionsfel har vatten samlats under rälsen vilket innebär att fukt har trängt in i träet och orsakat rötskador. All räls på åkattraktionen måste därför bytas ut – något som kommer att kosta 30 miljoner kronor.

— Det är klart att det svider, men underhåll måste göras och efter reparationen kommer Balder att hålla länge, säger Andreas Andersen, vd för Liseberg till GP.

Den 19 år gamla attraktionen, som är byggd av trä, kommer därför att vara stängd när Liseberg öppnar i slutet av april. Som tidigast kommer Balder att kunna öppna i slutet av sommaren efter reparationsarbetet.