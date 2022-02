Bolag med rysk exponering tar stryk

Rysslands attack mot Ukraina slår mot svensk ekonomi. Börsen och kronan tar stryk, medan energipriserna lyfter, vilket bland annat eldar på den redan höga inflationen. För vissa bolag och verksamheter med stor exponering mot Ryssland och Ukraina är situationen just nu dramatisk.

Ferronordic

Bland de värst drabbade på Stockholmsbörsen är handelsföretaget Ferronordic, som säljer reservdelar till industrin i bland annat Ryssland. Bolaget står även för distributionen av AB Volvos anläggningsmaskiner i Ryssland och får omkring 80 procent av sina intäkter från den ryska verksamheten. Ferronordics aktie tappade 30 procent på börsen under torsdagen och har sedan årsskiftet rasat med 63 procent.

Medicover

Vårdbolaget Medicover är också utsatt. Bolaget har med stor verksamhet i Ukraina också tydlig exponering mot kriget. Aktien i Medicover sjönk 2,8 procent på torsdagen, vilket ger ett kursfall på 43 procent sedan årsskiftet.

Terranet

Programvaruutvecklaren Terranet har flera utvecklingssajter i Ukraina och backade 4 procent på torsdagen, vilket ger minus 39 procent sedan årsskiftet.

Tobii

Ögonteknikbolaget Tobiis aktie klarade sig oväntat bra i torsdagens turbulens, men har trots det sedan årsskiftet tappat ganska exakt 25 procent av sitt värde. Tobii har en stab av konsulter som jobbar med företagsutveckling i Ukrainas huvudstad Kiev.

Viking Supply Ships

Göteborgsbaserade rederiet Viking Supply Ships – tidigare Transatlantic – säljer bland annat offshoretjänster i Ryssland. Aktien föll 11 procent i torsdagens handel, men ligger trots det på plus 69 procent sedan årsskiftet efter att ha hängt på energipriserna uppåt.

Itab Shop Concept

Varumärkeskonsulten Itab Shop Concept har kontor i både Moskva och St Petersburg och säljer sina tjänster i Östeuropa och Ryssland. Aktien föll drygt 6 procent på torsdagen och har därmed hittills backat 13 procent.

SEB

Storbanken SEB är enda storbanken med verksamhet i Ukraina, men sticker inte ut särskilt jämfört med vare sig börsen eller konkurrerande storbanker i börsfallen. SEB-aktien föll 6,5 procent på torsdagen, vilket ger minus 15 procent sedan årsskiftet. Handelsbanken och Swedbank har backat 10 respektive 16 procent sedan årsskiftet.

H&M

Börsbjässen och klädkedjan H&M har exponering i form av ett butiksnät i både ukrainska och ryska städer. Ryssland är i sig en av H&M:s tio största marknader räknat i försäljning, med 170 H&M-butiker. De nio butikerna i Ukraina hölls stängda under torsdagen, när H&M-aktien tappade 3 procent. Det innebär att aktien nu ligger på minus 9 procent under 2022.

Kärnkraftsindustrin

Den ryska exponeringen finns även på flera håll utanför börsen. Sveriges kärnkraftsoperatörer importerar bland annat uran från Ryssland till sina reaktorer. Enligt handelsstatistik från Kommerskollegium handlar det om "radioaktiva och närbesläktade material" för några miljarder om året.

"Inga leveranser från Ryssland till Vattenfalls kärnkraftverk kommer att ske tills vidare. Vi kommer inte heller att göra några nya inköp från Ryssland till våra kärnkraftverk tills vidare", skrev statliga Vattenfall på sin hemsida i torsdags.

Oljeindustrin

Under åren före pandemin, 2016–2019, pendlade svensk import av råvaror och bränslen från Ryssland mellan 32–40 miljarder kronor per år. Där utgör olja en stor andel. Men efter torsdagens ryska attack meddelade oljebolaget Preem, med raffinaderi i Lysekil, att man tillsvidare stoppar all import av olja från Ryssland.

Kubal

Det finns andra exempel på rysk exponering. I Sundsvall hittar man exempelvis en del av den ryske oligarken Oleg Deripaskas aluminiumimperium, i form av smältverket Kubal med 450 anställda. Deripaska hamnade redan 2018 på USA:s sanktionslista med anledning av Rysslands annektering av Krim, men efter förändringar i ägarstrukturen och kontakter på regeringsnivå mellan Stockholm och Washington lyckades Kubal den gången klara sig undan sanktioner.