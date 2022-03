Lundintopp överklagar till Högsta domstolen

Bakgrund: Åtalet mot Lundintopparna Den 11 november 2021, efter elva års utredning, väckte svenska åklagare åtal mot Ian Lundin och Alex Schneiter, för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan mellan åren 1999 och 2003. Ian Lundin var då och är fortfarande bolagets ordförande, och Schneiter var vid den tiden vd för Lundin Oil. Bakgrunden till åtalet är enligt stämningsansökan följande: Sudan hade länge plågats av inbördeskrig, som med tiden också kommit att handla om kontroll över oljeområden i södra landsdelarna. Området som det aktuella målet handlar om kallas Block 5A, där dåvarande Lundin Oil via ett helägt dotterbolag och enligt ett avtal med Sudans regering 1997 påbörjat oljeprospektering, mot vissa avgifter och delning av framtida inkomster. Säkerheten och ordningen i området skulle skötas av de södra delstaternas militära styrkor, enligt ett lokalt fredsavtal. Men efter att bolaget börjat sin verksamhet och hittat olja i området inledde landets militär offensiver i samarbete med en allierad milisgrupp, i strid med fredsavtalet. Detta för att ta kontroll i området och skapa förutsättningar för bolagets oljeprospektering. I samband med stridigheterna använde Sudan krigföring som åklagarna anser utgör grovt folkrättsbrott, enligt svensk rätt. Enligt åklagarna har Ian Lundin och Alex Schneiter styrkt Sudan i sitt uppsåt, bland annat genom att bolaget ställde olika krav på regimen som innebar att militär och milis behövde ta kontroll över olika platser i området genom strid. Under dessa stridigheter har civila fördrivits från sina hem, skadats och dödats, skriver åklagarna i sin stämningsansökan. Både Ian Lundin och Alex Schneiter nekar till brott. Lundins advokat Torgny Wetterberg beskriver åtalsbeslutet som "uppseendeväckande felaktigt" och hävdar att bolaget under sin tid i Sudan i stället hjälpte civilbefolkningen "i väldigt hög utsträckning". Källa: Åklagarmyndigheten med flera

De juridiska turerna kring åtalet mot Lundin Oils tidigare vd Alex Schneiter fortsätter. Frågan det handlar om är gränserna för universell jurisdiktion, alltså domstolars förutsättningar för att döma människor för vissa särskilt grova brott, som just krigsförbrytelser.

I november förra året åtalades Lundin Oils tidigare vd Alex Schneiter tillsammans med Ian Lundin för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan mellan åren 1999 och 2003. Båda nekar till brott.

Undanröja beslut

Senare samma månad lämnade Schneiter och hans försvarare in ett yrkande om att åtalet ska avvisas av Stockholms tingsrätt, då de hävdar att svensk domstol saknar laglig behörighet att pröva åtalet mot honom. Tingsrättens svar blev nej och försvaret valde att överklaga beslutet till Svea hovrätt, som också den avslog Schneiters yrkande.

Under tisdagen lämnade Alex Schneiter via sina ombud in en överklagan av hovrättens beslut till Högsta domstolen (HD). I första hand begär de att hovrättens beslut ska undanröjas och att frågan ska få en ny genomgång. I andra hand vill de att HD ska ändra hovrättens beslut och avvisa åtalet.

Inga grunder än

Några närmare grunder till varför ombuden anser att HD ska gå på deras linje ingår inte i överklagan, de ber om anstånd med att lämna in detta.

För att Högsta domstolen ens ska ta upp ärendet krävs att den först beviljar prövningstillstånd. Huvudregeln är att HD bara ger prövningstillstånd om domen eller beslutet kan blir prejudicerande, alltså att målet kan få betydelse för hur andra domstolar ska döma i liknande mål.