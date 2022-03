EU-länder ratar riksdagskrav om bensinskatt

Andersson säger att hon tog upp kravet hon fått med sig från M, KD, L, SD och V i riksdagen under den långa debatten om energipriser med de övriga stats- och regeringscheferna på EU-toppmötet i Bryssel. Oppositionens krav går ut på att Sverige helt ska slippa att ta ut energiskatt på diesel och bensin i tre månader. Det skulle kräva ett undantag från EU:s energiskattedirektiv. Gensvaret var, enligt statsministern, inte översvallande.

Enhällighet krävs

TT: Vad tror du om möjligheterna att göra det som riksdagen vill?

— Det kräver ju en enhällighet så det kräver att alla 27 medlemsländer vill det. Och det kan jag konstatera att det var det inte i kväll i alla fall, säger statsministern utan att gå in på hur hon tog upp frågan.

— Det möttes av starkt ogillande från flera andra länder, säger Andersson som beskriver flera länder som varandes "kraftfulla motståndare" till det, utan att nämna några vid namn.

Moderater bakom

Upprinnelsen till beställningen statsministern hade med sig är ett utskottsinitiativ från Moderaterna som sedan Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har ställt sig bakom. Regeringen har redan svarat med ett förslag som sänker skatten med 1 krona och 30 öre per liter tillfälligt från 1 maj. Tillsammans med de 50 öre per liter som redan är beslutade innebär det en sänkning till EU:s miniminivå för energiskatt, Det är den nivå som alla EU-länder har bestämt ska vara den som måste tas ut – länderna får inte ta ut mindre.

För att gå under den, som oppositionen vill, måste ett undantag till som också måste godkännas av alla EU-länder. Utan det kan inte den totala sänkningen bli de 5 kronor per liter diesel som oppositionen siktat in sig på.

När förslaget först presenterades kallade finansminister Mikael Damberg (S) det för ett luftslott, en slags falsk marknadsföring eftersom möjligheterna till framgång i EU var i princip noll, enligt Damberg. Några dagar senare sa han att han ändå tänkte vara pragmatisk och uteslöt inte ytterligare skattesänkningar.