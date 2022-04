Stängning i Kina nytt slag mot världsekonomin

Fakta: Nedstängningen i Shanghai Den 28 mars i år försattes miljontals invånare i kinesiska storstaden Shanghai i lockdown efter att landets hittills största covidutbrott noterats. Hela östra delen av staden, finansdistriktet Pudong och närliggande områden stängdes ned. Några dagar senare, den 1 april, utökades nedstängningen till också den västra delen av staden och nästan samtliga 26 miljoner invånare omfattas av restriktionerna. Den som testar positivt för covid-19 tas till temporära isoleringscenter, vilket just nu idrottshallar och utställningar agerar som tillfälligt. Kinas strikta nolltolerans mot coronaviruset har resulterat i att flera storstäder stängts ned och miljoner människor har fått stanna hemma. Även affärer och verksamheter har tvingats stänga. Källa: TT/ AP

I två veckor har Kinas ekonomiska centrum Shanghai varit nedstängt efter en ökad smittspridning. Nedstängningens effekter blev brutalt kännbara när 477 fartyg blev tvungna att köa utanför Kinas östra kust för att kunna ta sig in i hamnarna under måndagen.

Anledningen: Hamnarbetare saknas i hamnen för att ta hand om skeppen när de ska lastas och lossas, skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

Nästan hälften av dessa fartyg, 222 stycken, köade utanför Shanghais hamn.

— Shanghai kan man kalla världens fabrik, vilket gör att detta får en jättestor påverkan. Själva omsättningstiden blir mycket längre, fartyg blir försenade och tappar sina slottider. När det blir sådana störningar i systemet påverkar det också övriga hamnar, i Europa som i Nordamerika, säger Fredrik Hermansson, vd på logistikföretaget Greencarrier Liner Agency.

I Shanghai finns, förutom stadens viktiga hamn, också den kinesiska börsen och viktiga fabriker som tillverkar till exempel bilar och telefoner. Bland annat Tesla har en fabrik i Shanghai, vilken har varit stängd sedan i slutet på mars.

Efter tidigare pandemirelaterade produktionsstörningar i Kina gick Tesla ut med att exporten från Shanghai-fabriken landade på endast 60 bilar i mars, skriver Bloomberg. Hur aprilsiffrorna kommer att se ut väntar världen på med spänning.

"Ett hot i närtid"

Situationen såg ut att ljusna i början av året för de globala värdekedjorna, enligt Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB. Något som snabbt tog en vändning efter att kriget i Ukraina bröt ut, som har bidragit till leveransstörningar för livsmedel, metaller och energi. När smittspridningen tog fart i Kina igen infördes omfattande nedstängningar i flera av landets miljonstäder.

— Kinas nolltolerans har varit som ett spöke över de globala värdekedjorna när Kina är världens näst största ekonomi. Hamnarna är enormt viktiga för att skeppa varor till och från Kina. Det vi ser nu är ett stort hot i närtid för det globala logistiksystemet och många företags värdekedjor, säger Robert Bergqvist.

Med Kinas framstående position inom världshandeln kan situationen inte helt oväntat leda till längre leveranstider.

— När många fartyg kan bli liggande utanför Shanghai finns risken då också att fartygen hoppar över Shanghai för att kunna nå sitt tidsschema och tappar då lasten som blir stående i Kina. Man har inte råd med att vänta, säger Fredrik Hermansson.

Ännu högre inflation

En konsekvens kan då bli att man inte får med sig containers enligt plan, vilket då också kan påverka exporten på sikt, fortsätter Fredrik Hermansson.

Det kinesiska hamnstoppet kan också få stora konsekvenser för världsekonomin, spår Robert Bergqvist, som säger att de närmsta månaderna är ett oroande frågetecken.

— Den tydligaste effekten är högre kostnader för företagen. Frågan är däremot hur företagen kommer att hantera de högre kostnaderna. Om man för de vidare mot kund innebär det en ännu högre inflation vilket i sin tur pressar tillbaka hushållens köpkraft. Något som då sänker den ekonomiska tillväxten.

— Samtidigt så ser vi att konjunkturen mattas av vilket kanske gör att företag inte kan höja priserna. Effekten kan då bli att det slår mot företagens lönsamhet. Om man tittar framåt kan det bli en utmaning för börsen, fortsätter Robert Bergqvist.

Kan bli dyrt för Kina

Nedstängningen i Shanghai är den mest omfattande som landet har haft under två års tid. Under de två veckorna som nedstängningen har varat har leveranstiderna för halvledare redan blivit längre, uppger Johanna Chua, chefsekonom för Asien vid Citigroup för Financial Times.

Om Kina fortsätter med att införa återkommande nedstängningar kan det bli kostsamt för landet självt, och även för resten av världen.

— Från Pekings sida försöker man att stötta den ekonomiska tillväxten men privat konsumtion kommer att hämmas om man inte kan vara ute och konsumera, säger Robert Bergqvist.

— Det kan också tvinga företag att se sig om efter andra importkällor. Kina kommer att göra vad man kan för att upprätthålla sin produktion men på kort sikt är det ett problem och det finns risk för att man äventyrar sitt rykte, menar Fredrik Hermansson.