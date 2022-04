Börsen drar lättnadssuck efter Metas rapport

Metas aktie rusar med 17 procent i förhandeln efter rapporten som kom på onsdagskvällen i USA.

Det är en stor skillnad jämfört med bolagets förra rapport, som raderade ut nästan en fjärdedel av bolagets värde.

Att Meta, tidigare kallat Facebook, nu tas emot väl av marknaden kan vid en första anblick verka märkligt.

Omsättningen var lägre under årets första kvartal än vad analytikerna hade räknat med. Under åren som börsnoterat bolag har Meta heller aldrig haft en tillväxt på under 10 procent – fram tills nu då den landade på 7 procent.

Det som ändå fick marknaden att dra en suck av lättnad var att antalet dagliga användare på Facebook växte mer än förväntat under kvartalet. Kvartalet innan tappade plattformen för första gången användare. Meta rapporterar också en vinst som är bättre än väntat.

— Rapporten är spretig. Att marknaden väljer att tolka den positivt tror jag kan förklaras med att förra rapporten var lite av en katastrof, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Kursen har inte återhämtat sig sedan förra rapporten, totalt har Metas aktie rasat med nära 50 procent sedan början av februari.

— Den här rapporten tror jag kan ses som ett slags kollektiv utandning, eftersom den inte alls var lika dålig som den förra. Aktien handlades ju dessutom på minus innan rapporten, säger Frida Bratt.