Sparekonom: "Det är en unik situation"

— Det är i en unik situation vi är i, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.

Den finansiella marknaden och börsen tampas med många osäkerhetsfaktorer, påpekar hon. Rysslands invasionskrig i Ukraina, eftersläpande pandemieffekter, Kinas pandemibekämpning och morgondagens räntor kan skapa oro på marknaden – men också i det privata hushållet.

"Is i magen"-rådet kvar

Börsmarknaden överreagerar initialt på ny information, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank. De orosmoln som syns över börsen nu bör enligt henne betraktas som normala kursrörelser.

— Ur ett långsiktigt perspektiv är börsen fortfarande det bästa alternativet.

För den som äger aktier är rådet från experterna detsamma - ha is i magen och stanna kvar på marknaden. Att gå ut och in på börsen är inget bra alternativ just nu.

— Tyvärr brukar det för de allra flesta resultera i att man förstör mer värde än man skapar om man börjar kliva ut och in i marknaden, säger Maria Landeborn.

Om oron över de röda minustecknen fortfarande känns för stor, och om rådet "sitt ned i båten" bara ökar frustrationen, kan en titt på den historiska avkastningen underlätta, enligt Shoka Åhrman.

— Titta på hur utvecklingen varit på tre, eller fem år. Stirra dig inte blind på vad som hänt det senaste året eller sedan årsskiftet, säger hon och fortsätter:

— Lika svart på vitt som det röda minustecknet är, lika tydligt blir ju detta. Då tror jag att man kan få mer ro och fatta ett mer logiskt beslut om hur man kan göra.

Rör inte fonderna

Fondsparare bör lyssna till samma råd, framhåller Maria Landeborn, fortsätt spara långsiktigt.

— De (fonderna) ska du absolut inte röra tycker jag. Har du ett månadssparande ska du inte avbryta det bara för att det ser ut som att börsen är på väg nedåt, säger hon.

Inte för sent att binda bolånet

I dagsläget har räntorna för de bundna bostadslånen redan gått upp relativt mycket, säger Shoka Åhrman, och det kommer även de rörliga räntorna göra framöver.

— Men jag tycker inte att man kan säga att det "nu är för sent att binda". Det kan fortfarande vara relevant för de som behöver tryggheten av att veta vad deras räntekostnad är de kommande åren.

Känner man att den extra procenten är värd stabiliteten som ett bundet bolån innebär är det dock viktigt att man prutar mot banken, fortsätter Åhrman.

— Utgå inte från listpriserna som finns på bankernas hemsidor utan titta på genomsnittspriserna, eller genomsnittsräntorna, och få en indikation på vad andra betalar, säger hon.

Se över fasta kostnader

Har man små marginaler kan det i dagsläget vara bra att ta höjd för att kostnaderna ökar i och med de breda prisuppgångarna på olika varor, menar Landeborn.

Ett lätt sätt att dra ner på månadskostnaderna är ett se över digitala abonnemang och nöjeskonsumtion, fortsätter hon.

— Där kan man spara många hundralappar.

De svidande elräkningarna får snart en naturlig positiv vändning eftersom vi går mot varmare väder, påpekar Landeborn.

— Det kommer inte kosta lika mycket att värma huset. Även om elpriset är högt så gör vi inte av med lika mycket energi, så det är ändå en lättnad.