Vänta dig ingen ränta på bankkontot

Fakta: Räntehöjningar Riksbanken höjde styrräntan till 0,25 procent den 28 april. Det innebär att den nu ligger på plus för första gången sedan 2014. Riksbankens ränteprognos lades också om – nu väntar fler och snabbare höjningar än vad som tidigare sagts. Storbankerna var snabba att höja sina bolåneräntor – SEB och Swedbank redan dagen efter Riksbankens höjning, och Handelsbanken på måndagen efter. De rörliga bolånens listräntor hos storbankerna ligger nu mellan 2,64 procent (Handelsbanken) och 2,75 procent (Nordea). Mindre banker har också höjt bolåneräntorna, som Ålandsbanken, Länsförsäkringar och SBAB. Storbankerna ger ingen ränta på vanliga sparkonton där pengarna inte är bundna. På konton där pengarna binds under en viss tid ges i många fall en ränta även hos de stora bankerna.

Storbankerna har just presenterat sina rapporter för första kvartalet i år, och där kan man läsa att Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken tillsammans dragit in över 25 miljarder kronor på det så kallade räntenettot, skillnaden mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan. Det har till stor del bidragit till att de fyra bankerna tillsammans har gjort vinster på nära 32 miljarder kronor under det första kvartalet i år.

I torsdags höjde Riksbanken styrräntan till 0,25 procent, och för första gången sedan 2014 ligger nu räntan på plus.

Men sparare som satt in pengar på vanliga sparkonton hos de fyra storbankerna får inte en enda liten promille i sparränta på sina pengar. Det finns många nischbanker som ger räntor på vanliga sparkonton, men det tänker inte storbankerna göra.

Inga planer på höjning

— Vi har inga planer på att höja inlåningsräntan i nuläget, säger Mikael Björknert, chef för den svenska bankverksamheten på Swedbank.

SEB höjer inte heller, förklarar kommunikationschefen Frank Hojem.

— Jag tror att det kommer att dröja, säger han.

Varken Nordea eller Handelsbanken vill låta sig intervjuas om sina ränteplaner för sparkontona. Men det finns inga höjningar i sikte nu, enligt pressavdelningarna.

Mikael Björknert förklarar att det framför allt finns tre skäl till att spararna inte kan få någon ränta hos Swedbank nu. I alla fall inte på konton där pengarna inte står bundna.

— Räntehöjningen som Riksbanken gjorde var inte stor, 0,25 procent. Det är väldigt lite.

Det har också varit negativ ränta under flera år, förklarar han, och de svenska bankerna har inte tagit betalt av sina kunder då de haft sina sparpengar på deras vanliga, fria konton. I exempelvis Danmark har kunderna fått betala, men inte här. Det gör att bankerna inte är så snabba med att ge ränta nu när den just kommit över noll-strecket, enligt både Mikael Björknert och Frank Hojem.

— Riksdagen har också beslutat om en ny bankskatt för systemviktiga banker som baseras på inlåningen. Det gör att kostnaderna för bankerna ökar, säger Mikael Björknert.

Mindre banker ger ränta

Trots dessa argument finns det alltså rätt många mindre banker som ger ränta på vanliga sparkonton. Statliga SBAB ger till exempel 0,5 procent, Klarna ger 0,7 procent och Resurs bank 0,5 procent. Frågan är hur det kommer sig.

"SBAB har historiskt sett nästan alltid erbjudit klart högre inlåningsränta än storbankerna. Vi tycker att det är rimligt och det ger oss därtill en affärsmässig konkurrensfördel" skriver Douglas Norström, presschef på SBAB till TT.

Men för SBAB:s del ser det inte ut att bli några höjningar av sparräntan nu efter Riksbankens höjning.

"Vi håller naturligtvis noggrann koll på allt som rör räntemarknaden, men vi erbjuder redan bättre sparränta än storbankerna, så någon justering av inlåningsräntan är för närvarande inte aktuell" skriver Douglas Norström.