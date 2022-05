Unga män sväljer finansiell "bullshit"

Gustav Tinghögs undersökning är kvantitativ, ett tusental personer har fått ta ställning till olika vettiga meningar och rent nonsens.

Resultaten har analyserats och sammanställts i en rad olika tabeller. En av slutsatserna är att kunna ta ställning till och bedöma ekonomisk information är viktig frö vårt välbefinnande. En annan slutsats är att unga män, med höga inkomster och hög tilltro till sin egen kunskap om ekonomi, lättare går på nonsenspratet.

"A cheap loan is beyond all new destiny", "Your money transforms universal actions", "Money eases the costs of those who borrow", "The future holds universal capital for those who save", "Wealth and perseverance provide money for the poor" och "Good investors spread large shares beyond size" är några exempel på nonsensmeningar som använts i testet.

Källa: Individual differences in susceptibility to financial bullshit. Gustav Tinghög, Linköpings universitet