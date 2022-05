Stopp i rysk gasledning i Ukraina

Enligt den ukrainska operatören för gasledningssystemet har leveranserna stoppats till följd av att ryska eller ryskstödda styrkor i ett ockuperat ukrainskt område stört verksamheten.

"Ukraina ansvarar inte för gastransporter via ryskockuperade områden och Gazprom har tydligt informerats om det", skriver det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz i ett uttalande.

Naftogaz har erbjudit den ryska leverantören andra leveransvägar, men enligt det statliga ryska gasmonopolet Gazprom är det av tekniska skäl inte möjligt att leda om de stoppade gasvolymerna via andra ledningar genom Ukraina.

Enligt uppgifter ska det nu stoppade flödet – som gäller gasledningen som går in i Ukraina via gränsövergången Sokhranovka – dra ned volymen av ryska gasleveranser via Ukraina till Europa med 18 procent.

Gaspriserna i Europa lyfte först när nyheten om stoppet spred sig, men sjönk sedan tillbaka.

— För att få en stor marknadsreaktion måste du se att köpare bekräftar att leveranser inte kommer fram, säger James Huckstepp, analytiker på S&P Global Commodity Insight.

Ryssland stod för omkring 40 procent av Europas naturgasbehov i fjol. Omkring en tredjedel av denna gas levererades via ledningar i Ukraina.