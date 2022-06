Stockholmsbörsen surnar till

Bland storbolagen ligger Sandvik i topp på plus 0,7 procent, ABB är plus 0,7 procent och Sinch plus 0,6 procent.

Bland den allt större skara av storbolag som tappar finns Autoliv, minus 1,9 procent, Kinnevik, minus 1,3 procent och Boliden minus 1,2 procent.

I Europa mattas också marknadens börsglädje av. Frankfurt är upp 0,1 procent, och Paris rör sig runt nollan. I London håller börsen stängt för att fira drottningens 70 år på tronen.

Under dagen kommer arbetslöshetssiffror från USA, och frågan är hur det går med sysselsättningen. Enligt Bloomberg väntas 325 000 nya jobb.

Oljepriset har fallit tillbaka något, Brentoljan handlas för drygt 117 dollar fatet, och WTI-oljan för drygt 116 dollar fatet. OPEC höll möte under torsdagen, och beslöt att släppa ut något mer olja på marknaden än vad som planerats tidigare.