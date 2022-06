Ny säsong – "Squid game"-aktie rusar

Som effekt rusade Bucket Studio Co., som innehar en andel i agenturen som representerar Lee Jung-Jae – huvudrollsskådespelaren i "Squid game" – på börsen med 24 procent under måndagen trots kraftiga nedgångar på Asienbörserna, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Netflix förutspår att en andra säsong kan bromsa in det kraftiga tappet i prenumeranter som bolaget har sett under året. I april gick streamingtjänsten ut med att man hade tappat 200 000 prenumeranter under första kvartalet och Netflix räknar med ett ytterligare kundtapp på två miljoner under andra kvartalet. Hittills i år har Netflix-aktien rasat med 70 procent.

"Squid game" handlar om en grupp skuldsatta personer som tävlar i en serie dödliga barnlekar för att vinna pengar – och har toppat Netflixs tittarsiffror över hela världen.