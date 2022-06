Börsen väntas inleda nedåt

Husqvarna, tillverkare av trädgårdsmaskiner, har inför börsöppningen varnat för att en ogynnsam produktmix slår mot resultatet för andra kvartalet.

Ledande Asienbörser gick överlag nedåt.

Börserna på Wall Street har på måndagen stängt för helgdag.

Kryptovalutan bitcoin kretsar kring 20 000 dollar per bitcoin efter att i helgen ha varit nere på under 18 000 dollar per bitcoin.