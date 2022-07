Teslas leveranser minskar

254 695 bilar levererades under det andra kvartalet – en nedgång med 18 procent jämfört med kvartalet innan. Arkivbild. Foto: TT

Teslas leveranser av elfordon minskade under det andra kvartalet jämfört med det första. Det främst på grund av att deras fabrik i Kina under flera veckor tvingats stänga ned, meddelade företaget under lördagen.