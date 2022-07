SAS aktie stiger kraftigt inför strejkbesked

Bland de storbolag som stiger mest finns Atlas Copco, plus 3,8 procent och Ericsson, plus 3 procent.

Det storbolag som tappar mest är SBB, minus 7,7 procent, som under morgonen meddelat att bolaget sålt en stor aktiepost i ett samägt bolag, Solon.

Även Sinch faller, minus 1,2 procent, och Swedbank, minus 0,3procent.

I Asien har utvecklingen varit blandad, uppåt i Tokyo och nedåt i Hongkong.

Även i Europa ser det ut att gå uppåt något. London är plus 1,2 procent, Paris plus 0,7 procent och Frankfurt plus 0,7 procent.

I USA är börserna stängda på grund av att det är Independance Day.

Under förmiddagen väntas besked i SAS-konflikten – ska det bli strejk i det krisande flygbolaget, eller har parterna lyckats komma överens? Under helgen sköts beskedet upp till klockan 12 i dag eftersom parterna fortfarande förhandlar.

Under denna julivecka är det mest fokus på svensk politik i Almedalen. I dag är det Moderaternas och Vänsterpartiets tur.

I övrigt är det en relativt sommarlugn veckan, med få rapporter och statistikbesked.