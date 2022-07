Industrivärdens substansvärde minskade under det första halvåret i år. Per den 30 juni var det 113,6 miljarder kronor, eller 263 kronor per aktie.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/ekonomi/1041946-industrivardens-substansvarde-minskade Kopiera länken Det innebär en minskning med 69 kronor per aktie under första halvåret. "I samband med Rysslands invasion av Ukraina tilltog flera av de utmaningar som företagen haft att hantera under senare år. Kraftigt ökade energi- och råvarupriser, tillsammans med brist på vissa insatsvaror och arbetskraft, har lett till begränsningar i utbudet samt satt fokus på bolagens förmåga att genomföra prishöjningar. Detta i kombination med den geopolitiska utvecklingen har medfört att många bolag nu ser över sina försörjningskedjor. Sammantaget lever vi nu i en tid av ökad osäkerhet inom flera områden" skriver vd Helena Stjernholm i delårsrapporten.