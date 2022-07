Börsen viker ned igen

SAS aktie rusar, efter att bolaget fått okej på konkursskydd enligt Chaptr 11 i USA. Aktien är plus 9,3 procent.

SNordea, plus 2,5 procent, Handelsbanken, plus 1,8 procent och Autoliv, plus 1,6 procent hör till de storbolag som stiger mest.

Essity faller, minus 3,3 procent, efter beskedet att bolaget köpt sitt andra underklädesbolag för miljardbelopp. SBB backar också, minus 2,9 procent, efter att ha fått sina utsikter sänkta till negativa av S&P.

I Europa är det blandat, Frankfurt är upp, medan London backar något. Paris rör sig strax över nollan.

Oljepriset har stigit igen, efter att ha varit nere under 100-dollarsstrecket. Brentoljan ligger på drygt 105 dollar fatet och WTI-oljan på drygt 103 dollar.

Under eftermiddagen kom amerikansk sysselsättningsstatistik som var bättre än väntat. Börserna handlades ned i förhandeln på beskedet.