Svag uppgång väntas på Stockholmsbörsen

Gårdagens handelsdag slutade med en tydlig nedgång efter det att amerikanska inflationssiffror varit betydligt högre än väntat och New York-börsen stängde dessutom nedåt.

Under morgonen har flera stora bolag rapportredovisat. Ericssons rapport kom in sämre än väntat medan storbanken SEB gynnats av den senaste tidens stigande räntemiljö. Senare under dagen kommer även fastighetsbolaget SBB med delårssiffror.