SAS avtal med piloterna – detta vet vi

1. Avtalet gäller i drygt fem år – och omfattar dotterbolagen

Det nya kollektivavtalet sträcker sig i 5,5 år och de nya tariffavtalen kommer att gälla fram till 30 september 2027. Det innebär att piloterna inte kan omförhandla kollektivavtalet under tiden som det gäller och heller inte strejka. Det tidigare kollektivavtalet löpte ut den 1 april.

Kollektivavtalet omfattar även piloter som är anställda i SAS två dotterbolag SAS Link och SAS Connect, som tidigare hade andra kollektivavtal än de piloter som var anställda i moderbolaget.

2. Varslade piloter återanställs

Den viktigaste frågan för piloterna var att de SAS-piloter som varslades under pandemin skulle återanställas, något som flygbolaget nu har gått med på att göra. 450 piloter återgår till sitt arbete med en gradvis upptrappning till heltid, i takt med att flygbolagets verksamhet ska skalas upp fram till 2024, enligt SAS. Under pandemin varslades 560 SAS-piloter, men 110 av dem har redan återanställts i moderbolaget SAS Scandinavia under första halvåret i år.

3. Längre arbetsdagar och lägre lön

Det nya kollektivavtalet ger piloterna en övre arbetstid på 60 arbetstimmar i veckan mot tidigare 47 timmar, säger Roger Klokset, ledare för norska pilotföreningen, till TT. Kostnaderna för piloterna ska innebär en besparing på 600 miljoner kronor per år. Målet för SAS var 800 miljoner kronor, enligt bolagets räddningsplan SAS Forward.

I avtalet har piloterna även gått med på en lönesänkning på fem procent. Löneutvecklingen ska däremot gå i takt med inflationen och löneutvecklingen i Skandinavien de kommande åren, enligt Roger Klokset.

Under vintersäsongen kommer piloterna att jobba färre dagar än de har gjort tidigare, men få längre dagar. På sommaren, under högsäsongen, brukar piloternas arbetsdag vara elva till tolv timmar. Under vintern brukar ett arbetspass vara något kortare, åtta till nio timmar. Nu kommer piloterna att få arbeta elva till tolv timmar per dag även på vintern, enligt Klokset.

I praktiken kommer detta även att innebära ytterligare en lönesänkning på upp till 8 procent per år enligt norska pilotfacket, eftersom piloternas lön baseras på så kallade produktionsdagar, alltså dagar som man arbetar.

4. Ledningens löner ska frysas

Det är inte bara piloterna som ska gå ned i lön. Även SAS-ledningen har gått med på att lönerna ska frysas från 2019 till och med 2025, uppger den norske SAS-chefen Kjetil Håbjørg för norska NRK.

— Alla som arbetar i och för SAS får bidra till att detta ska lyckas. Det gäller långivare och anställda, inklusive ledningen, säger han till NRK på tisdagsmorgonen.

Allt är dock inte helt klart ännu. Först måste alla de skandinaviska pilotföreningarnas medlemmar rösta igenom de nya avtalen för att de ska träda i kraft.

Avtalet ska dessutom godkännas av amerikansk domstol, när SAS har ansökt om konkursskydd i USA.