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Nyheter / ekonomi / TT

Här är dagens inställda SAS-flyg

SAS fick ställa in ett antal avgångar på tisdagen. Arkivbild.
SAS fick ställa in ett antal avgångar på tisdagen. Arkivbild. Foto: TT

Konflikten är över, men fortfarande tvingas SAS ställa in flyg.Här är dagens alla inställda SAS-avgångar från flygplatserna i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo:

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Arlanda, Stockholm:

SK6003 klockan 06.00 Malaga

SK1415 klockan 06.00 Köpenhamn

SK1929 klockan 06.05 Tivat

SK1040 klockan 08.25 Kiruna

SK0945 klockan 10.20 Chicago

SK2967 klockan 12.10 Beirut

SK1042 klockan 12.45 Kiruna

SK1805 klockan14.55 Mallorca

SK1809 klockan16.20 Mallorca

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Landvetter, Göteborg:

SK014 klockan 06.00 till Stockholm

SK2939 klockan 07.25 till Aten

SK6015 klockan 16.15 till Malaga

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Kastrup, Köpenhamn:

SK2827 klockan 07.05 Beirut

SK1462 klockan 08.00 Oslo

SK1464 klockan 08.50 Oslo

SK2831 klockan 08.55 Split

SK0931 klockan 09.30 Los Angeles

SK0949 klockan 12.00 Toronto

SK0943 klockan 15.40 Chicago

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Gardermoen, Oslo:

SK1461 klockan 06.00 Köpenhamn

SK4803 klockan 06.20 Split

SK4675 klockan 06.35 Alicante

SK1463 klockan 06.45 Köpenhamn

SK0835 klockan 07.45 Paris

SK4703 klockan 08.00 Nice

SK0330 klockan 08.00 Trondheim

SK4104 klockan 08.25 Bodö

SK4685 klockan 08.30 Barcelona

SK0255 klockan 08.30 Bergen

SK4082 klockan 08.35 Harstad/Narvik

SK4787 09.05 Keflavik

SK4719 09.35 Milano

SK4839 klockan 10.05 Split

SK0344 klockan 10.45 Trondheim

SK0907 klockan 11.10 Neward

SK4025 klockan 11.30 Stavanger

SK4416 klockan 11.40 Tromsö

SK0263 klockan 11.45 Bergen

SK4112 klockan 12.45 Bodö

SK0350 klockan 13.00 Trondheim

SK2303 klockan 13.00 Kristiansand

SK0215 klockan 14.15 Kristiansand

SK0269 klockan 14.45 Bergen

SK4094 klockan 15.55 Harstad/Narvik

SK0354 klockan 16.00 Trondheim

SK0841 klockan 16.15 Zurich

SK4027 klockan 16.20 Stavanger

SK0364 klockan 17.05 Trondheim

SK4043 klockan 18.05 Stavanger

SK0283 klockan18.45 Bergen

SK4434 klockan 19.25 Tromsö

SK4434 klockan19.25 Alta

SK4438 klockan 21.55 Tromsö

SK0295 klockan 22.05 Bergen

SK0223 klockan 22.35 Kristiansand

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Källa: SAS hemsida, Göteborgs-Posten

TT
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