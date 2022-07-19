Här är dagens inställda SAS-flyg
Konflikten är över, men fortfarande tvingas SAS ställa in flyg.Här är dagens alla inställda SAS-avgångar från flygplatserna i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo:
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Arlanda, Stockholm:
SK6003 klockan 06.00 Malaga
SK1415 klockan 06.00 Köpenhamn
SK1929 klockan 06.05 Tivat
SK1040 klockan 08.25 Kiruna
SK0945 klockan 10.20 Chicago
SK2967 klockan 12.10 Beirut
SK1042 klockan 12.45 Kiruna
SK1805 klockan14.55 Mallorca
SK1809 klockan16.20 Mallorca
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Landvetter, Göteborg:
SK014 klockan 06.00 till Stockholm
SK2939 klockan 07.25 till Aten
SK6015 klockan 16.15 till Malaga
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Kastrup, Köpenhamn:
SK2827 klockan 07.05 Beirut
SK1462 klockan 08.00 Oslo
SK1464 klockan 08.50 Oslo
SK2831 klockan 08.55 Split
SK0931 klockan 09.30 Los Angeles
SK0949 klockan 12.00 Toronto
SK0943 klockan 15.40 Chicago
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Gardermoen, Oslo:
SK1461 klockan 06.00 Köpenhamn
SK4803 klockan 06.20 Split
SK4675 klockan 06.35 Alicante
SK1463 klockan 06.45 Köpenhamn
SK0835 klockan 07.45 Paris
SK4703 klockan 08.00 Nice
SK0330 klockan 08.00 Trondheim
SK4104 klockan 08.25 Bodö
SK4685 klockan 08.30 Barcelona
SK0255 klockan 08.30 Bergen
SK4082 klockan 08.35 Harstad/Narvik
SK4787 09.05 Keflavik
SK4719 09.35 Milano
SK4839 klockan 10.05 Split
SK0344 klockan 10.45 Trondheim
SK0907 klockan 11.10 Neward
SK4025 klockan 11.30 Stavanger
SK4416 klockan 11.40 Tromsö
SK0263 klockan 11.45 Bergen
SK4112 klockan 12.45 Bodö
SK0350 klockan 13.00 Trondheim
SK2303 klockan 13.00 Kristiansand
SK0215 klockan 14.15 Kristiansand
SK0269 klockan 14.45 Bergen
SK4094 klockan 15.55 Harstad/Narvik
SK0354 klockan 16.00 Trondheim
SK0841 klockan 16.15 Zurich
SK4027 klockan 16.20 Stavanger
SK0364 klockan 17.05 Trondheim
SK4043 klockan 18.05 Stavanger
SK0283 klockan18.45 Bergen
SK4434 klockan 19.25 Tromsö
SK4434 klockan19.25 Alta
SK4438 klockan 21.55 Tromsö
SK0295 klockan 22.05 Bergen
SK0223 klockan 22.35 Kristiansand
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Källa: SAS hemsida, Göteborgs-Posten