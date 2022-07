Verizon tar stryk efter sänkt prognos

Resultatet för andra kvartalet blev lägre än väntat, 1:31 dollar per aktie, mot väntade 1:33 dollar per aktie. Och prognosen framöver ser oväntat mörk ut.

Vinsten per aktie rensat för engångsposter väntas enligt en ny prognos stanna på 5:10-5:25 dollar per aktie. Tidigare låg prognosen på 5:40-5:55 dollar per aktie. Försäljningsprognosen reduceras också.

Justeringarna kom oväntat för många analytiker.

Mobiloperatören, med den före detta Ericssonchefen Hans Vestberg som vd, pressas hårt av konkurrenter, som tar marknadsandelar med kraftiga rabatter på nya mobiltelefoner. Verizons antal nya abonnenter stannade på netto 12 000 under andra kvartalet, vilket kan jämföras med en snittprognos på drygt 167 000.

Den svaga rapporten kommer sedan konkurrenten AT&T i en rapport flaggat för att de ser hur vissa kunder börjat begära uppskov med att betala räkningar.