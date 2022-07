Oväntat lyft för McDonald's

Det justerade resultatet lyfte också mer än väntat, till 2:55 dollar per aktie, mot 2:37 dollar per aktie ett år tidigare och en snittprognos på 2:46 dollar per aktie.

Men intäkterna totalt sjönk med 2,9 procent i årstakt till 5,7 miljarder dollar, vilket var något lägre än väntat.

Resultatet tyngs också av en engångskostnad relaterad till försäljningen av tillgångar i Ryssland på 1,2 miljarder dollar.

McDonald's-aktien sjunker något i terminshandeln inför tisdagens börsöppning på Wall Street efter rapporten.