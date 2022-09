Börsen faller på bred front

Räntefrossa och recessionsoro präglar marknaden sedan centralbanker runt om i världen signalerat fortsatta åtstramningar för att få bukt på den ovanligt höga inflationen samtidigt som inköpschefsindex pekar mot en bred ekonomisk inbromsning.

Börsnedgången är bred, med 27 av 30 aktier i OMXS30-index på minus. Mest nedåt bland de mest omsatta aktierna går molntjänstföretaget Sinch och vitvarutillverkaren Electrolux, ned med 3,8 respektive 2,9 procent.

Bland förlorarna finns även Sandviks avknoppning Alleima, som backar med 3,3 procent till 41:50 kronor. Det kan jämföras med aktiens introduktionskurs på börsen i onsdags på 44 kronor.

Torsdagens börsnedgång följer på en svag börsmånad i augusti, där OMXS-index tappade 7 procent under månaden.

Utvecklingen ser lika dyster ut i terminshandeln inför det att handeln på Wall Street öppnar i eftermiddag. Ledande Asienbörser sjönk också under natten, med markanta nedgångar i Tokyo och Seoul.

Svaga inköpschefsindex – från såväl Kina och Europa – bidrar till recessionsoron. Marknaden oroas även av nyheten om att Kina är på väg att stänga ned storstaden Chengdu, med 21 miljoner invånare, för att bromsa ett nytt covid-19-utbrott.

Världsmarknadspriset på råolja sjunker 0,7 procent till knappt 95 dollar per fat för ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad. Det kan jämföras med priser på över 103 dollar per fat så sent som i tisdags.

Priset på naturgas pressas också nedåt med 5 procent till 228 euro per megawattimme, vilket kan jämföras med de historiska topparna på 331:50 euro per megawattimme förra veckan.