Fibertätt och snackigt – så sticker Sverige ut

Enligt rapporten, som delats på Post- och telestyrelsens (PTS) hemsida, hade 95 procent av de svenska hushållen tillgång till bredband via fiber i fjol. Det är klart mest bland länderna.

Tvåa är Island, med 89 procents täckning, och trea är Danmark med 79 procent.

När det kommer till hastigheterna är varken Sverige eller några andra nordiska eller baltiska länder lika snabba som Island. Där har nästan hälften av alla hushåll ett internetabonnemang med en hastighet på 1 gigabit per sekund. I Sverige har bara ett fåtal procent av hushållen ett sådant racingabonnemang.

Noterbart är också att svenskarna, per capita, i snitt talar i telefon mer än de andra ländernas medborgare i rapporten. Svenskarna pladdrade 332 minuter i genomsnitt per månad under 2021. Näst flest minuter snackade litauerna, 295 minuter.

Däremot är svenskarna inte så intresserade när det kommer till ned- och uppladdning av data över mobila nätverk – exempelvis genom att dela videoklipp eller att strömma musik på mobilen. I snitt laddar en svensk ned och upp 19,2 gigabyte i månaden. Endast Norge, med 8,8 gigabyte per månad, ligger lägre.

Högst är trafiken i Finland, där man i snitt laddar ned och upp 55,9 gigabyte per månad.

Rapporten har sammanställts av PTS och dess motsvarigheter i de nordiska och baltiska länderna.