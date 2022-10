Japan öppnar för turister

Redan på tisdagsmorgonen, lokal tid, anlände turister som väntat länge på att kunna åka.

— Det är en lång, lång dröm som gått i uppfyllelse, säger 69-åriga Adi Bromshtine som anländer till Tokyos Haneda-flygplats från Israel.

— Vi planerade (resan) före covid och väntade och väntade, säger hon till AFP.

Japan stängde sina gränser tidigt under pandemin och har bara nyligen försiktigt påbörjat återöppnandet.

Fån och med i juni har turister tillåtits in i landet, men bara via ett begränsat antal grupp- och paketresor. Men från och med tisdagen är det åter möjligt med visumfri inresa för resenärer från 68 länder och territorier. Man slopar också taket för hur många som får släppas in.

Vissa regler kvarstår dock, besökare måste bland annat visa antingen bevis på vaccination eller ett negativt virustest som tas tre dagar före avresa.

2019 hade Japan rekordmånga utländska besökare – 31,9 miljoner – i fjol var det bara 250 000 stycken.