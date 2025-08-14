Dessa svenskar kan få 33 600 i ersättning – från 4 augusti

Den 4 augusti höjdes taket på a-kassan, vilket resulterar i att fler får mer pengar innan eventuell inkomstförsäkring kickar in.

Den 4 augusti trädde en stor förändring i kraft då taket för a-kassan höjdes. Den högsta dagpenningen stiger då från de tidigare 1 200 kronorna till 1 236 kronor under de första hundra ersättningsdagarna, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Detta resulterar i att de som blir arbetslösa får en högre dagersättning under arbetslöshetens första tid.

Höjt tak på a-kassan ger dig mer pengar

Precis som tidigare baseras ersättning fortsatt på 80 procent av lönen, något även jämförelsesajten Compricer redogör för.

Vidare uppger de dock att det numera höjda taket kommer resultera i att du får ut mer via a-kassan innan eventuell inkomstförsäkring aktiveras. Och det är i kombination med detta de stora summorna kan betalas ut.

Så blir ersättningen utifrån din lön – de kan få 33 600 kronor i ersättning

På Compricers hemsida redogör de för den totala ersättningen efter skatt, a-kassa och inkomstförsäkring inräknat, utifrån hur hög ingångslön du haft när du jobbade.