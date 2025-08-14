Dessa svenskar kan få 33 600 i ersättning – från 4 augusti

Den 4 augusti trädde en stor förändring i kraft då taket för a-kassan höjdes. Den högsta dagpenningen stiger då från de tidigare 1 200 kronorna till 1 236 kronor under de första hundra ersättningsdagarna, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.
Detta resulterar i att de som blir arbetslösa får en högre dagersättning under arbetslöshetens första tid.
Höjt tak på a-kassan ger dig mer pengar
Precis som tidigare baseras ersättning fortsatt på 80 procent av lönen, något även jämförelsesajten Compricer redogör för.
Vidare uppger de dock att det numera höjda taket kommer resultera i att du får ut mer via a-kassan innan eventuell inkomstförsäkring aktiveras. Och det är i kombination med detta de stora summorna kan betalas ut.
Så blir ersättningen utifrån din lön – de kan få 33 600 kronor i ersättning
På Compricers hemsida redogör de för den totala ersättningen efter skatt, a-kassa och inkomstförsäkring inräknat, utifrån hur hög ingångslön du haft när du jobbade.
- Har du haft en lön på 25 000 kronor, då blir den totala ersättningen 14 000 kronor efter skatt.
- Har du haft en lön på 30 000 kronor, då blir den totala ersättningen 16 800 kronor efter skatt.
- Har du haft en lön på 35 000 kronor, då blir den totala ersättningen 19 580 kronor efter skatt.
- Har du haft en lön på 40 000 kronor, då blir den totala ersättningen 22 400 kronor efter skatt.
- Har du haft en lön på 45 000 kronor, då blir den totala ersättningen 25 200 kronor efter skatt.
- Har du haft en lön på 50 000 kronor, då blir den totala ersättningen 28 000 kronor efter skatt.
- Har du haft en lön på 55 000 kronor, då blir den totala ersättningen 30 800 kronor efter skatt.
- Har du haft en lön på 60 000 kronor, då blir den totala ersättningen 33 600 kronor efter skatt.