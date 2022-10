United börjar flyga till Stockholm igen

Ett av världens största flygbolag, amerikanska United Airlines, tar upp trafiken mellan New York och Arlanda nästa sommar. Linjen, som trafikerades under sommarhalvåret, lades ned i samband med pandemins utbrott men nu bedömer bolaget efterfrågan så stor att de startar rutten igen under nästa sommar.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/ekonomi/1088480-united-borjar-flyga-till-stockholm-igen Kopiera länken Den starka amerikanska dollarn gentemot euron har gjort Europa ett tacksamt turistmål för amerikanska turister och förutom Arlanda ska United börja flyga till spanska Malaga, uppger företaget i ett pressmeddelande.