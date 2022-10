USA-banker laddar upp för kreditförluster

Avsättningarna drar ned lönsamheten, visar veckans delårsrapporter från JP Morgan, Citigroup och Wells Fargo, som alla redovisade vinstfall på mellan 17 och 31 procent. De tre bankernas samlade avsättningar för befarade kreditförluster uppgick till 1,56 miljarder dollar (cirka 18 miljarder kronor).

Ekonomisk "orkan"

JP Morgans koncernchef Jamie Dimon – som i rapporten kunde glädjas åt historiskt rekord i räntenetto under kvartalet – har inför rapporten pratat om att han fruktar att en ekonomisk "orkan" är på väg. Han konstaterade i samband med presentationen av rapporten för årets tredje kvartal att den inte har kommit ännu.

— Konsumenterna fortsätter spendera pengar med starka balansräkningar, det finns gott om jobb och affärerna går bra, sade Dimon när han beskriver läget just nu.

Men han ser fortfarande en stor risk för recession framöver:

— Vi kommer allt närmare det du och jag troligen ser som dåligt och min orkan.

Betalningsförseningar väntar

Kollegan Charlie Scharf på Wells Fargo var inne på samma spår.

— Vi väntar oss ökade betalningsförseningar och i slutändan kreditförluster, men när det kommer är oklart, sade han.

De tre rapporterande storbankerna lyfte på en i övrigt sur New York-börs i fredagens handel, upp med 2,8-4,4 procent. S&P500-index sjönk samtidigt 2,4 procent.

Under veckan som kommer blir det fler tunga bankrapporter från USA, bland annat från Bank of New York Mellon och Bank of America på måndag följt av Goldman Sachs på tisdag.