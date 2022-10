Bred uppgång på Wall Street

Det breda S&P 500-steg 2,7 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex ökade 3,4 procent. Dow Jones industriindex stängde på plus 1,9 procent.

Teknikaktier gick starkt, där bland annat Apple steg 2,9 procent och Googles moderbolag Alphabet klättrade 3,5 procent. Kommunikationsbolaget Zoom steg över 6 procent.

Även banksektorn gick bra. Bank of America steg 6 procent efter att ha redovisat bättre resultat än väntat. Även Bank of New York Mellon rapporterade bättre än väntat och ökade över 5 procent, skriver CNBC.

Måndagens generellt goda börshumör kan delvis bero på den brittiska U-svängen som Storbritanniens nya finansminister Jeremy Hunt redogjorde för under måndagen. "I princip alla" av de tidigare planerade och kritiserade skattelättnader som regeringen planerat rivs upp, vilket ska ge motsvarande drygt 400 miljarder kronor i "besparingar" till den brittiska statskassan.

I veckan ligger ett antal rapporterande bolag i Wall Streets blickfång – däribland annat Netflix och Tesla – som eventuellt kan ge marknaden en tydligare indikation på hur företag och konsumenter påverkats av inflationen, skriver AP.

Förra veckan var svängig på USA-börsen, och de flesta stora indexen stängde på minus. Oron kring inflationen kvarstår hos investerarna som även befarar att den amerikanska och globala ekonomin kan drabbas av recession.