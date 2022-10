Elpriserna stiger i hela landet under fredagen. I norr, elområde 1 och 2 i norra och södra Norrland, kommer priset att ligga på drygt en krona per kWh. Under torsdagen är priset där 56 öre.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/ekonomi/1091652-dyrare-el-i-hela-landet-under-fredagen Kopiera länken I söder, elområde 3 och 4 som avser Mellansverige och södra Götaland, kommer priset att ligga på 1:36 per kWh. Där är priset 1:29 under torsdagen.