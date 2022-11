New York Times slår förväntningarna

Allt fler digitala prenumerationer, liksom ökande annonsintäkter, bidrar till att lyfta tidningen New York Times vinst. För tredje kvartalet rapporterar medieföretaget, som är börsnoterat, en vinst på 0:21 dollar per aktie, tydligt över marknadens förväntningar (0:13 dollar per aktie). Intäkterna låg samtidigt på 548 miljoner och aktien lyfter inledningsvis drygt sex procent på New York-börsen.

Under kvartalet tillkom 180 000 nya digitala prenumeranter, vilket var i linje med utvecklingen föregående kvartal. Totalt har tidningen ungefär 9,3 miljoner prenumeranter med målsättningen att nå 15 miljoner till år 2027.