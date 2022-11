Target missar målet

Amerikanska detaljhandelsjätten Target känner nu av hur konsumenterna påverkats av inflationstrycket. Bolagets vinst sjönk när försäljningen i jämförbara butiker sjönk, något som inte skett på fem år. Vinsten per aktie för kvartalet skrevs till 1:54 dollar per aktie, under marknadens prognos.

För att hantera den uppkomna situationen ska nu bolaget sjösätta ett mångmiljardsparpaket, dock utan att behöva genomföra massuppsägningar liknande de som meddelats inom den amerikanska techsektorn, uppger Target. Rapporten går nu tvärtemot konkurrenten Walmart som under gårdagen rapporterade delårssiffror vilka var betydligt mera positiva och Target straffas nu rejält i förhandeln på New York-börsen med ett kursfall på omkring 14 procent.