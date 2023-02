Ebays aktie steg efter kvartalsrapport

Ebays vinst minskade dock till 672 miljoner dollar eller 1:23 dollar per aktie under september–december i fjol. Det kan jämföras med en vinst på 3:25 dollar per aktie under motsvarande period 2021.

För innevarande kvartal räknar Ebay med oförändrad omsättning, vilket överträffar marknadsdataföretaget Refinitivs prognos. Ebay hoppas att kostnadsmedvetna kunder under de närmaste månaderna i stor utsträckning ska välja begagnade produkter via bolagets sajt.