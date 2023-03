Nu kommer deklarationen – det här gäller

Fakta: Viktiga datum 6–10 mars: Deklarationen skickas till digitala brevlådor. 15 mars–15 april: Pappersdeklarationen skickas ut. 14 mars: Deklarationen öppnar. 30 mars: Senaste dagen att godkänna för att få pengar i april. 5–6 april: Skatteåterbäring för dem som får pengar i april. 2 maj: Sista dag att deklarera. 12 september: Sista dag att betala kvarskatt för de flesta. Källa: Skatteverket

Om du har en digital brevlåda, registrerad senast den 5 mars, får du en kopia av din deklaration dit under veckan.

— Vi skickar ut tusentals deklarationer i timmen nu. När man får den är helt slumpmässigt baserat, säger Alem Resulovic, sektionschef och deklarationsexpert på Skatteverket.

Totalt skickar Skatteverket i år ut 8,3 miljoner deklarationer – och de allra flesta får den digitalt. Förra året använde cirka 5,8 miljoner privatpersoner och företag digital brevlåda, enligt Myndigheten för digital förvaltning. Prognosen i år att 6,2 miljoner privatpersoner och företag får sin deklaration digitalt i år.

"Folk glömmer bort"

Saknar du digital brevlåda kan du logga in på Skatteverkets hemsida från fredagen den 10 mars för att se din deklaration, men du kan inte deklarera förrän tisdagen den 14 mars. Den som inte kan eller vill använda internettjänster får invänta pappersdeklarationen, dessa skickas ut mellan den 15 mars och 15 april.

— Vårt allmänna råd är att vara ute i god tid och deklarera så tidigt som möjligt. Det gäller både den som bara behöver gå in och godkänna sin deklaration, vilket gäller de flesta, och den som behöver göra ändringar, säger Alem Resulovic.

— Den vanligaste förklaringen vi får till att folk inte deklarerar är helt enkelt att de glömmer bort.

Koder för godkännande

En nyhet för i år är att de som får digital deklaration även får koder för godkännande om det inte finns bilagor att fylla och således kan godkänna genom att ringa eller sms:a.

Om man skulle glömma att deklarera i tid kommer Skatteverket att förelägga om att du behöver komma in med din deklaration så snart som möjligt. Kommer det ändå inte in någon deklaration till Skatteverket kommer de att besluta om skatten, baserat på uppgifter myndigheten fått in från till exempel banken och arbetsgivaren.

Förseningsavgiften ligger på 1 250 kronor. Beroende på hur sen man är kan man få en, två eller tre förseningsavgifter.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktig uppgift om när när deklarationerna landar i de digitala brevlådorna.