Ekonomisk baksmälla efter semestern? Så hanterar du den

​Tomt sparkonto, ovälkomna fakturor och en ångestladdad vardag. Många svenskar vaknar upp till en ekonomisk verklighet efter sommaren som inte matchar semesterbilderna. Nyheter24 reder ut de vanligaste misstagen – och varför de är så lätta att göra.

Semester betyder frihet, ledighet och ofta högre konsumtion. Men bakom glassarna, middagarna och utflykterna döljer sig en ökande trend: fler väljer att finansiera sina sommarveckor med kreditkort eller köp på faktura.

– Det här bäddar för en psykologisk baksmälla när sommaren är över och notan kommer. Den ekonomiska stressen kan lätt ta över de positiva minnena, säger Niklas Laninge sparpsykolog på Opti till Nyheter24.

När semestern är slut är det inte ovanligt att tusenlappar i skuld väntar, vilket snabbt byter ut den härliga semesterkänslan mot en ökad stressen inför hösten.

När bufferten blir semesterpengar

En annan fälla som många faller för är att ta från sitt långsiktiga sparande för att bekosta semestern. Det kanske känns som en “nödlösning” för stunden, men slår ofta tillbaka när oväntade utgifter dyker upp längre fram.

– Man låter sitt framtida jag betala för njutningar här och nu. Det känns rimligt när solen skiner, men konsekvenserna kommer alltid senare, säger Laninge.

Små utgifter som smyger sig på

En glass, en kaffe, en snabb lunch på stan. Under semestern känns många av köpen obetydliga – men totalsumman kan bli chockerande när månaden är slut.

Laninge förklarar att vi människor är dåliga på förstå hur snabbt många små utgifter blir till en stor summa som saknas på kontot.

– Det är sällan den där hotellnatten som välter ekonomin – det är allt det där "lilla extra" varje dag, säger han.

Svårt att ta tag i rutiner igen

Att komma igång igen efter semestern är en utmaning i sig. Att samtidigt ta tag i en skakig ekonomi gör inte saken lättare.

– Rutinerna är borta, och helt plötsligt ska vi komma ihåg lösenord, handla mat, passa tider. Det är långt ifrån friktionsfritt – och människor hatar friktion.

Men den ekonomiska ångesten efter semestern är vanligare än du tror. Det viktigaste rådet är att inte fastna i skuld och självförakt.