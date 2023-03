Kris – men inte repris på finanskraschen

Finanskrisen 2008 och den globala recessionen 2009 hade sitt ursprung i ett för högt risktagande på USA:s bolånemarknad. Hushåll som egentligen inte hade råd kunde med hjälp av så kallade subprimelån under många år finansiera husköp och sedan belåna sina hus för konsumtion.

Så länge bostadspriserna pekade uppåt och räntorna var låga fungerade modellen, men höjda räntor ledde till en kraftig uppgång av privata konkurser och stora prisras på den överhettade bostadsmarknaden i USA.

Bolånekrisen förvandlades snabbt till en bankkris som spred sig över världen, då den höga avkastningen hade gjort subprimelån i USA till ett populärt inslag i portföljen på många håll.

Redan under 2007 började bankerna dra öronen åt sig. I april ansökte New Century, störst i USA på subprimelån, om konkursskydd. De följande månaderna drogs flera banker och bolåneinstitut med och under 2008 var den bredare finanskrisen ett faktum.

Som symbolstart för den globala krisen blev konkursen för USA:s fjärde största investmentbank Lehman Brothers den 15 september 2008.