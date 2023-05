Ny vd för Readly utsedd

Enligt ett pressmeddelande lämnar Mats Brandt i samförstånd med styrelsen. Han blev tillförordnad vd i januari 2022 och utsågs till permanent vd i maj samma år.

Philip Lindqvist var tidigare chef för strömningstjänsten C More och strategi- och distributionschef på TV4, C More och finska MTV. Han har en bakgrund från The Boston Consulting Group samt som rådgivare och investerare.