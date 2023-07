Anrikt ölbryggeri stängs ned

Ölstilen ångöl tillkom i mitten på 1800-talet då kylning av jäskärl inte var möjlig i varma Kalifornien, ölet fick därför jäsa i rumstemperatur. Detta skapade stora mängder kolsyra i ölet vilket gjorde att det steg upp ånga, och detta gav ölstilen dess namn.

Bryggeriet Anchor Brewing i San Fransisco brukar kallas "the Godfather of steam beer" (ångölets gudfader), enligt San Fransisco Chronicle. Eftersom Anchors dessutom äger varumärket ångöl säljs det på Systembolaget under namnet "california common". Den ståtliga titeln och varumärket till trots har det gått knackigt för bryggeriet under många år. När det 2017 såldes till japanska öljätten Sapporo var Anchor svårt skuldsatt och covidpandemin sänkte försäljningssiffrorna ytterligare eftersom Anchors öl oftast säljs via barer och restauranger.

Sapporo hade också omstrukturerat verksamheten; introducerat trendiga öl, öppnat taprooms och börjat ta betalt för rundturer. Detta ledde till att missnöjda anställda 2019 bildade den första fackklubben i Anchors historia.

Men satsningarna gick inte hem och i kombination med den stigande inflationen, ökad konkurrens för hantverksöl och att ölförsäljningen sjönk generellt med tre procent under 2022, ledde det till att de 61 anställda under onsdagsmorgonen fick beskedet att det är slutbryggt på Anchors.

Bryggeriets tillgångar kommer att bjudas ut till försäljning och det finns en möjlighet för en ny ägare att köpa hela bryggeriet. Det skedde när Anchors var på fallrepet 1965 och Fritz Maytag tog över företaget och ledde det till 2010. Men enligt Anchors talesperson Sam Singer har de upprepade försöken att hitta en ny ägare som gjorts misslyckats.