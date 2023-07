Delta ser oväntat starkt sug efter flygresor

Delta höjer samtidigt sin prognos för helårsvinsten till 7 dollar per aktie efter att så sent som i slutet av juni ställt in siktet på upp till 6 dollar per aktie.

Snittprognosen inför prognoshöjningen låg på 6:22 dollar per aktie i vinst för 2023, enligt Bloomberg.

Enligt vd Ed Bastian är flygresor allra högsta prioritet för hushållen just nu.

— Det finns betydande tillväxt kvar att hämta framöver, säger han.

Förutom den ökade efterfrågan på flygresor lyfter resultatet på betydligt lägre kostnader för flygbränsle, som i årstakt föll med 24 procent jämfört med ett år tidigare för Delta under andra kvartalet.

Delta tillhör de elva största amerikanska flygbolagen som enligt en analys gjord av Deutsche Bank-analytikern Michael Linenberg tillsammans beräknas göra vinster på 7,9 miljarder dollar på en omsättning på cirka 58 miljarder dollar under andra kvartalet.