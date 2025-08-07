Återhämta ekonomin efter sommaren – börja med detta

Har du också levt över dina tillgångar den här sommaren? Nyheter24 har tagit reda på hur du kan komma tillbaka i ekonomisk form efter en semester av spenderande.

Trots otaliga varningar och påminnelse att man inte ska leva över sina tillgångar under semester är det lätt hänt att det skenar iväg.

Den där soliga lunchen på uteserveringen, weekendresan eller dagliga glassen vill man ju inte säga nej till när man väl är ledig. Men nu är det dags för de flesta att återgå till jobb och vardagsrutiner med ett konto som ekar ovanligt tomt.

Du är inte ensam att oroa dig över ekonomin efter en sommar av spenderande. Niklas Laninge, Sparpsykolog på Opti, berättar för Nyheter24 att det finns några knep att ta till för att få tillbaka kontrollen över sina utgifter.

Kolla igenom utgifter regelbundet

Laninge berättar att det är viktigt att kolla igenom sina utgifter regelbundet, speciellt nu när vi lever i en tid då allt är digitalt.

– Det är tyvärr lättare att det skenar iväg när vi inte längre har sedlar att hålla koll på i en fysisk plånbok, säger han till Nyheter24.

När den värsta ångesten är över tipsar Laninge om att sätta upp ett mindre automatiskt månadssparande, så man slipper hamna i samma situation nästa år. Oftast räcker det med några hundralappar som automatiskt hamnar på ett sparkonto öronmärkt för nästa sommar.

Det är viktigast att ta tag i

För att komma i form igen ekonomiskt finns det ett viktigt steg man kan börja med.

– Har man nallat från sin buffert ska du börja med att bygga upp den, sikta på att ha 2-3 månaders utgifter på ett sparkonto, säger Laninge.

Det inte är ovanligt att man pausar sitt månadssparande under sommaren, men nu är det dags att starta igång det igen. Enligt Laninge kommer det gå snabbt att anpassa sig efter de pengar man faktiskt har att röra sig med – även om en del försvinner till ett långsiktigt sparande.

Det är också dags att styra upp vardagsrutinerna igen. Man kan spara in en hel del pengar genom att börja med matlåda igen, inte ströshoppa som tidsfördriv och gå igenom hur utgifterna ser ut efter varje månad.

Det bästa du kan göra

Enligt Laninge finns det tyvärr inte så många spännande knep för att komma tillbaka på den ekonomiska banan igen. Det bästa tipset han ger är att starta igång ett automatiskt månadssparande.