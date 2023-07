Musk: Twitter går fortfarande back

Bolaget dras även med stora skulder och enligt Musk behöver det nå ett positivt kassaflöde före det "har lyxen att göra något annat".

Elon Musk köpte Twitter förra året, och inledde därefter stora nedskärningar och förändringar på företaget. En större mängd organisationer och företag valde då att sluta annonsera på plattformen, vilket påverkade Twitters ekonomi.

Musk har under våren påstått att "nästan alla" annonsörer hittat tillbaka till Twitter, att företaget "i stort sett går jämt upp" och att han förväntade sig att det skulle gå plus under följande kvartal.