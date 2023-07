Högt ställda förväntningar på Tesla-rapport

Tesla väntas redovisa en vinst per aktie på 81 cent för årets andra kvartal. Det kan jämföras med 76 cent per aktie under motsvarande kvartal i fjol.

Omsättningen beräknas lyfta till 24,5 miljarder dollar, en ökning med 45 procent mot i fjol.

Rapporten för andra kvartalet kommer sedan Teslas aktie mer än fördubblats i värde sedan årsskiftet, upp med nästan 130 procent – från 108 dollar till drygt 280 dollar per aktie.

Hajp kring AI

Hajpen kring artificiell intelligens (AI) är en faktor som driver på suget efter elbilsaktien. Tesla ligger långt fram med självkörande bilar och har dessutom lanserat ett eget AI-företag: XAI.

Därtill bidrar en serie starka försäljningsrapporter och en snabb utbyggnad av Teslas snabbladdningsstationer.

Teslas Elon Musk har också skapat rubriker under året med en serie prissänkningar, för att få upp efterfrågan. Dessutom har Tesla inför rapporten för andra kvartalet producerat sin första så kallade "cybertruck" – en eldriven så kallad pickup i rostfritt stål som det började talas om redan före pandemin.

— Jämfört med produktionsvolymen för alla andra bilar vi tillverkar kommer den bli lite. Men den är fortfarande väldigt cool, sade Elon Musk när han diskuterade planerna i samband med årsstämman i maj, enligt Bloomberg.

Väntas leverera 2 000 Cybertruck

De amerikanska rivalerna Ford Motor och General Motors (GM) har redan börjat ta för sig i segmentet med Fords elversion av bästsäljaren F-150 och GM:s GMC Hummer EV-pickup. Konkurrenten Rivian Automotive har också en el-pickup i sin produktportfölj: R1T.

Deutsche Banks analytiker Emmanuel Rosner räknar enligt Bloomberg med att Tesla kommer att kunna leverera 2 000 exemplar av sin Cybertruck i år. Det kan jämföras med en total försäljningsvolym som väntas ligga på 1,78 miljoner fordon.