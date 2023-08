Dödsolyckor på jobbet ökar igen – så ser statistiken ut

Fakta: Antal dödsolyckor på jobbet Antal döda i arbetsrelaterade olyckor per år: 1960-talet, 285-365 1970-talet, 135-272 1980-talet, 114-158 1990-talet, 67-234* (*Estoniaolyckan) 2000-talet, 41-75 2010-talet, 34-58 2020, 24 2021, 39 2022, 40 2023, 32 (till och med 19 augusti) Källa: Arbetsmiljöverket

Förra veckan blev en mörk period. Fyra personer dog på sin arbetsplats, varav tre av dem kan kopplas till någon form av fordonsrelaterad olycka.

Hittills i år har det skett 34 dödsolyckor kopplade till arbetet, enligt preliminär statistik från Arbetsmiljöverket. Dessutom tillkommer ett antal där arbetstagaren exempelvis är anställd av ett utländska företag registrerat utomlands.

Det är rejält många fler än föregående år vid samma tidpunkt. Till och med augusti under de två föregående åren var motsvarande siffror 22-23.

Flest arbetsplatsolyckor under hösten

Om trenden håller i sig kan 2023 bli det dystraste olycksåret på väldigt länge. Statistiskt sker de flesta olyckorna med dödlig utgång under hösten, med runt fyra per månad, enligt Arbetsmiljöverkets siffror.

Under det värsta året, 2018, de senaste tio åren, hade antalet "bara" nått upp till 22 när augusti var till ända.

Arbetsmiljöverket ser inga särskilda skäl till de många dödsolyckorna i år.

"En olycklig ökning av antalet dödsolyckor som den vi ser i år behöver dock inte betyda ett trendbrott, däremot följer vi utvecklingen och bakomliggande orsaker till olyckorna mycket noga", skriver Arbetsmiljöverkets projektledare för Nollvisionen, Gustav Sand Kanstrup, i ett mejlsvar till TT på frågan om hur myndigheten ser på utvecklingen.

Även om det just nu pekar på att 2023 kan bli det värsta på runt 15 år, så är svenska arbetsplatser betydligt säkrare nu än hur det såg ut förr. På 1950-60-talen dog 300-400 på jobbet varje år. Det var först från 1990-talet och framåt som dödstalet kom ner under 100 per år.

Få straffas för arbetsplatsolyckor

Sedan dess har säkerhetstänket blivit bättre.

"Många, dock inte alla (dödsolyckor), hade gått att förebygga med hjälp av att systematiskt analysera risker i arbetet och vidta de säkerhetsåtgärder som krävs", skriver Gustav Sand Kanstrup.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Enligt en undersökning som tidningen Arbetet gjorde tidigare i år, av dödsolyckor åren 2017-2021, ledde dock färre än tio procent av dödsolyckorna till att arbetsgivaren straffades.

Gustav Sand Kanstrup konstaterar att trenden fortsätter med många dödsfall på jobbet som är orsakade av fordonsolyckor. Tio stycken av dödsolyckorna hittills i år har samband med fordon. Ytterligare sju stycken har orsakats av arbetsmaskiner, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Häromdagen avled fem personer på väg hem från jobbet i en frontalkrock i Skara. Men det räknas inte som en arbetsrelaterad dödsolycka.