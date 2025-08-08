Tänk att kunna säga upp sig på dagen och aldrig mer behöva jobba – men ändå ha råd att leva som du gör i dag för resten av livet. Ja, det går faktiskt, men det tar sin lilla tid att nå dit.

Att kunna leva ett liv helt utan att jobba, det drömmer nog de allra flesta om innerst inne. Är det möjligt?

Ja, men det kräver både kunskap och en rejäl portion tålamod. För att leva på avkastning behöver man nämligen spara ihop 20 årslöner, enligt Nordeas privatekonom Anders Stenkrona:

"Det snabba svaret är att om du sparar ihop 20 årslöner kan du förvänta dig en årslön per år i avkastning livet ut, givet fem procents realavkastning. Det tar ungefär ett helt arbetsliv för att nå det målet", skriver han på Nordeas privatekonomiska blogg.

Hur går uträkningen till, vilken summa är det man ska ta fäste på och hur lång tid beräknas det ta?

Summan – så mycket måste du spara ihop

Enligt SCB var medellönen 2024 nästan 500 000 kronor per år – men lönerna har ökat med tre procent varje år de senaste 20 åren. Om du vill pensionera dig om 40 år kommer du troligen behöva en årslön på 1,5 miljoner kronor för att behålla samma levnadsstandard som du har i dag, bedömer Stenkrona.

I blogginlägget refererar han till investeraren och affärsmannen Warren Buffet, som tror på en avkastning på sju procent på aktiemarknaden, vilket inkluderar BNP-tillväxt, utdelningar och inflation.

Den totala avkastningen delar Stenkrona sedan upp i två delar: fem procents avkastning att leva på och två procents avkastning som gör att ditt sparkapital växer i samma takt som inflationen.

"Om din förväntade årslön är 1,5 miljoner kronor om 40 år behöver du alltså sikta på att spara ihop 20 x 1,5 = 30 miljoner kronor totalt tills dess", skriver Stenkrona i inlägget.

30 miljoner kronor är alltså summan du behöver ha för att kunna sluta jobba i dag.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar att spara ihop 30 miljoner kronor beror såklart på flera faktorer: hur hög lön man har (räkneexemplet utgår från svenska medellönen) och hur mycket privat pensionssparande man har, för att lyfta några exempel.

Om du kan tänka dig att leva lite sämre än du gör i dag så länge du slipper jobba, så kanske det inte är 30 miljoner du behöver spara ihop heller. Även då kan tidshorisonten bli kortare.

Stenkrona skriver följande:

"Om du tjänar 500 000 kronor per år så kommer ungefär 23 procent av den lönen avsättas i allmän pension och tjänstepension. Om lönen ökar med tre procent varje år och årsavkastningen på ditt sparande är sju procent så kommer det ta cirka 37 år att spara ihop det som blir 20 årslöner om 37 år."